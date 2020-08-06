С 7 августа украинцы смогут беспрепятственно путешествовать в Черногорию и для этого не нужно делать ПЦР-тестирование для выявления коронавируса Covid-19.
Черногория обновила перечень стран зеленой зоны, теперь в этот список входит и Украина.
Ранее мы находились в списке стран желтой зоны, поэтому для въезда в Черногорию нужно было иметь отрицательный тест на коронавирус, сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия.
Кроме того, въезд разрешался только авиационным транспортом.
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Теперь тест на коронавирус не является обязательным, а прибыть в Черногорию можно и на авто — при условии, если страны желтой зоны вы проезжаете только транзитом.
8 категорий украинцев, которым разрешен въезд в ЕС
Украинские граждане, несмотря на отсутствие страны в зеленом списке ЕС, имеют право на пересечение границы с Европейским союзом.
Категории граждан, которым разрешен въезд в ЕС:
- медработники и ученые по приглашению;
- дипломаты;
- пограничники;
- перевозчики, водители габаритных грузовиков;
- люди следующие транзитом;
- студенты учебных заведений стран ЕС;
- лица с неотложными причинами поездки (подтверждение индивидуально).
Нужно иметь документы, подтверждающие статус одной из разрешенных категорий.
Источник: Посольство Украины в Черногории