С 7 августа украинцы смогут беспрепятственно путешествовать в Черногорию и для этого не нужно делать ПЦР-тестирование для выявления коронавируса Covid-19.

Черногория обновила перечень стран зеленой зоны, теперь в этот список входит и Украина.

Ранее мы находились в списке стран желтой зоны, поэтому для въезда в Черногорию нужно было иметь отрицательный тест на коронавирус, сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Кроме того, въезд разрешался только авиационным транспортом.

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Теперь тест на коронавирус не является обязательным, а прибыть в Черногорию можно и на авто — при условии, если страны желтой зоны вы проезжаете только транзитом.

8 категорий украинцев, которым разрешен въезд в ЕС

Украинские граждане, несмотря на отсутствие страны в зеленом списке ЕС, имеют право на пересечение границы с Европейским союзом.

Категории граждан, которым разрешен въезд в ЕС:

медработники и ученые по приглашению;

дипломаты;

пограничники;

перевозчики, водители габаритных грузовиков;

люди следующие транзитом;

студенты учебных заведений стран ЕС;

лица с неотложными причинами поездки (подтверждение индивидуально).

Нужно иметь документы, подтверждающие статус одной из разрешенных категорий.

Источник: Посольство Украины в Черногории