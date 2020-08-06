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Факты / Мир

Черногория открыла границы для украинцев — все ограничения сняты

С 7 августа украинцы смогут беспрепятственно путешествовать в Черногорию и для этого не нужно делать ПЦР-тестирование для выявления коронавируса Covid-19.

Черногория обновила перечень стран зеленой зоны, теперь в этот список входит и Украина.

Ранее мы находились в списке стран желтой зоны, поэтому для въезда в Черногорию нужно было иметь отрицательный тест на коронавирус, сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Кроме того, въезд разрешался только авиационным транспортом.

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Теперь тест на коронавирус не является обязательным, а прибыть в Черногорию можно и на авто — при условии, если страны желтой зоны вы проезжаете только транзитом.

8 категорий украинцев, которым разрешен въезд в ЕС

Украинские граждане, несмотря на отсутствие страны в зеленом списке ЕС, имеют право на пересечение границы с Европейским союзом.

Категории граждан, которым разрешен въезд в ЕС:

  • медработники и ученые по приглашению;
  • дипломаты;
  • пограничники;
  • перевозчики, водители габаритных грузовиков;
  • люди следующие транзитом;
  • студенты учебных заведений стран ЕС;
  • лица с неотложными причинами поездки (подтверждение индивидуально).

Нужно иметь документы, подтверждающие статус одной из разрешенных категорий.

Источник: Посольство Украины в Черногории

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