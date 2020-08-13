В Минздраве объяснили, когда заработают электронные больничные

Полноценный запуск электронных больничных в Украине состоится в 2021 году.

О завершении тестирования системы сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

— Оно (тестирование — Ред.) выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 планируется полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в eHealth, — заявил он.

Кроме этого, в ближайшее время Минздрав цифровизирует медицинские заключения и свидетельства о рождении ребенка (на базе проекта еМалятко), а также разработает электронный кабинет пациента благодаря интеграции с приложением Дія.

Министерство социальной политики планировало запуск е-больничных в Украине в апреле 2020 года, однако проект был перенесен в связи с пандемией и карантинными ограничениями.

Проект e-больничные предусматривает оформление больничных онлайн.

Для этого врачи должны иметь электронные подписи, а после заверения система будет отправлять всю информацию о больничном напрямую работодателю и в Фонд соцстрахования.

Система будет действовать так, что без участия врача подделать справку будет невозможно.

Источник: МОЗ