У МОЗ пояснили, коли запрацюють електронні лікарняні

Повноцінний запуск електронних лікарняних в Україні відбудеться у 2021 році.

Про завершення тестування системи повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

– Воно (тестування – Ред.)виявило певні недоліки, які будуть усунені, і з початку 2021 року планується повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в eHealth, – заявив він.

Крім цього, найближчим часом МОЗ цифровізує медичні висновки та свідоцтва про народження дитини (на базі проекту еМалятко), а також створить електронний кабінет пацієнта завдяки інтеграції з додатком Дія.

Міністерство соціальної політики планувало запуск е-лікарняних в Україні у квітні 2020 року, однак проект було перенесено у зв’язку з пандемією та карантинними обмеженнями.

Проект е-лікарняні передбачає оформлення лікарняних онлайн.

Для цього лікарі повинні мати електронні підписи, а після завірення система надсилатиме усю інформацію про лікарняний напряму роботодавцеві та до Фонду соцстрахування.

Система діятиме так, що без участі лікаря підробити довідку буде неможливо.

Джерело: МОЗ