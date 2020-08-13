У МОЗ пояснили, коли запрацюють електронні лікарняні

Повноцінний запуск електронних лікарняних в Україні відбудеться у 2021 році.
Про завершення тестування системи повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.
– Воно (тестування – Ред.)виявило певні недоліки, які будуть усунені, і з початку 2021 року планується повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в eHealth, – заявив він.
Крім цього, найближчим часом МОЗ цифровізує медичні висновки та свідоцтва про народження дитини (на базі проекту еМалятко), а також створить електронний кабінет пацієнта завдяки інтеграції з додатком Дія.
Міністерство соціальної політики планувало запуск е-лікарняних в Україні у квітні 2020 року, однак проект було перенесено у зв’язку з пандемією та карантинними обмеженнями.
Проект е-лікарняні передбачає оформлення лікарняних онлайн.
Для цього лікарі повинні мати електронні підписи, а після завірення система надсилатиме усю інформацію про лікарняний напряму роботодавцеві та до Фонду соцстрахування.
Система діятиме так, що без участі лікаря підробити довідку буде неможливо.
Джерело: МОЗ