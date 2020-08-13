PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина будет выдавать е-визы гражданам Индии, ЮАР и Филиппин

С 14 августа Украина начинает централизованно оформлять электронные визы гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.

Виза позволит иностранцам посещать страну с туристической, деловой или частной целью.

Для оформления е-визы необходимо:

  • зарегистрироваться на платформе МИД;
  • заполнить анкету, добавить фото и отсканированные копии документов;
  • оплатить банковской карточкой консульский сбор.

Читайте: Как оформить шенгенскую визу — инструкция

Если процедура пройдет правильно, электронную визу вышлют на электронную почту. Ее необходимо будет распечатать.

Продление визы во время пребывания в ЕС

Из-за коронавируса и карантина граждане других стран могут оставаться на территории ЕС в течение неопределенного времени, из-за чего срок действия их визы может закончиться.

Такие граждане имеют право продлить визу, но позаботиться об этом нужно заранее.

Для этого следует обратиться в компетентные органы страны, в которых находится человек.

Источник: МИД

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх