С 14 августа Украина начинает централизованно оформлять электронные визы гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.
Виза позволит иностранцам посещать страну с туристической, деловой или частной целью.
Для оформления е-визы необходимо:
- зарегистрироваться на платформе МИД;
- заполнить анкету, добавить фото и отсканированные копии документов;
- оплатить банковской карточкой консульский сбор.
Читайте: Как оформить шенгенскую визу — инструкция
Если процедура пройдет правильно, электронную визу вышлют на электронную почту. Ее необходимо будет распечатать.
Продление визы во время пребывания в ЕС
Из-за коронавируса и карантина граждане других стран могут оставаться на территории ЕС в течение неопределенного времени, из-за чего срок действия их визы может закончиться.
Такие граждане имеют право продлить визу, но позаботиться об этом нужно заранее.
Для этого следует обратиться в компетентные органы страны, в которых находится человек.