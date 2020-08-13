С 14 августа Украина начинает централизованно оформлять электронные визы гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.

Виза позволит иностранцам посещать страну с туристической, деловой или частной целью.

Для оформления е-визы необходимо:

зарегистрироваться на платформе

заполнить анкету, добавить фото и отсканированные копии документов;

оплатить банковской карточкой консульский сбор.

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Если процедура пройдет правильно, электронную визу вышлют на электронную почту. Ее необходимо будет распечатать.

Продление визы во время пребывания в ЕС

Из-за коронавируса и карантина граждане других стран могут оставаться на территории ЕС в течение неопределенного времени, из-за чего срок действия их визы может закончиться.

Такие граждане имеют право продлить визу, но позаботиться об этом нужно заранее.

Для этого следует обратиться в компетентные органы страны, в которых находится человек.