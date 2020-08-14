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Факти / Україна / Політика

Україна готова прийняти 5 тис. білоруських IT-фахівців

Кабінет міністрів України забезпечив можливість імміграції в Україну 5 тис. Білоруських ІТ-фахівців.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров сказав, що серйозні обмеження з доступом до інтернету, мобільного зв’язку та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в іншу країну.

– 5 тис. квот розподілені по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримав 2,5 тис. квот, – заявив Федоров.

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Він вказав, що відомство в режимі 24/7 готове сприяти і консультувати компанії, які можуть та хочуть  локалізуватися в Україні.

Що отримує працівник

  • 10 років вільного проживання та роботи в Україні;
  • можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;
  • не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
  • особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись без необхідності оформлювати візу;
  • не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;
  • пріоритетне право на отримання громадянства України;
  • можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.

Що потрібно зробити?

  1. оформити документи за допомогою ДМС;
  2. подати пакет документів у ДМС за місцем фактичного проживання або у консульство, якщо ви закордоном;
  3. ДМС перевіряє документи іноземця;
  4. звернутися до відповідного територіального підрозділу ДМС із заявою про отримання посвідки на постійне проживання;
  5. через 15 днів забрати свою посвідку;
  6. після отримання посвідки на постійне проживання потрібно у 30-ти денний термін зареєструвати місце свого проживання.

Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.

Джерело: Михайло Федоров 

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