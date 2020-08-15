Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Мінська про передачу вагнерівців Росії, м’яко кажучи, несправедливим, неприйнятним у дружніх міждержавних відносинах.

– Наслідки цього рішення будуть катастрофічними. Ми розуміємо, що вагнерівці все одно повернуться до свого звичного заняття – поширення війни. Дай Бог, щоб білоруській владі не довелося і на своїй території отримати ще один палаючий знекровлений Донбас, створити який всі ці вагнерівці дуже добре вміють, – написав Володимир Зеленський.

Видача білоруською владою затриманих у Мінську бойовиків ПВК Вагнер Росії – недружній до України крок Білорусі.

Про це зі свого боку заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, поверненням вагнерівців Росії Мінськ продемонстрував неповагу до правових процедур і духу двосторонніх взаємин.

Київ чекав на інше рішення білоруської сторони, так як має достатньо доказів участі бойовиків у війні на Донбасі на стороні Росії.

Ці докази були передані в Білорусь разом із відправленим українською стороною запитом про видачу вагнерівців, повідомила прес-служба МЗС.

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Вагнерівці у Білорусі

29 липня в одному з санаторіїв під Мінськом затримали 32 найманців ПВК Вагнер, яких запідозрили у планах дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів.

Керівництво країни заарештувало найманців і відкрило проти них кримінальну справу за підозрою в підготовці теракту.

Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих вагнерівців. Усім цим особам, серед яких дев’ять українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Білоруська сторона залишила звернення без відповіді.

14 серпня Білорусь передала 32 із 33 затриманих бойовиків Росії, ще один білорус зі складу раніше затриманої групи залишився у країні.