Учебные заведения высшего и профессионального предвысшего образования самостоятельно могут принимать решение о графике образовательного процесса, в частности начале учебного года с учетом региона, показателей заболеваемости и обеспечение противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко на конференции августа Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021.

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Также он отметил, что учебный год 2020-2021 в вузах и колледжах должен начаться в такие даты в условиях благоприятной эпидемической ситуации:

с 7 до 15 сентября — для студентов, зачисленных на основе полного общего (профильного образования);

с 1 сентября — для студентов, зачисленных на основе базового среднего образования;

с 1 сентября — для студентов старших курсов.

Если учебное заведение находится в регионе оранжевой зоны опасности, запрещается посещение группами более 20 человек. В красной зоне посещения вуза студентами не допускается.

Кроме того, учреждения высшего и профессионального предвысшего образования должны соблюдать следующие меры безопасности:

масочный режим, температурный скрининг, социальное дистанцирование, систематическое мытье рук или обработки их антисептиками;

усиленная санитарная обработка помещений;

наличие в общежитиях или студгородках изоляторов для больных коронавирусом, не требующие госпитализации, и контактных лиц.

Также аккредитация учебных программ временно разрешается в дистанционном режиме.

Учебный год 2020-2021

Заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала о правилах работы школ во время карантина.

До начала обучения необходимо провести инструктажи для работников учебных заведений, разместить информационные плакаты о респираторной гигиене для ученики и родителей, разработать гибкий график доступа и маршрутов для школьников, обеспечить средствами гигиены, разработать график питания, выделить помещение для учеников и учителей в случае выявления признаков ОРВИ.