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Факты / Украина

Правила работы школ во время карантина: Мандзий озвучила рекомендации МОН

Заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий озвучила правила работы школ во время карантина.

Она назвала рекомендации во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа.

По ее словами, до старта обучения необходимо:

  • провести разъяснения и инструктажи для сотрудников;
  • разместить информационные плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля;
  • разработать гибкий доступ к учреждениям и маршруты учащихся;
  • обеспечить средства гигиены в санитарных зонах;
  • разместить контейнер для использованных масок;
  • разработать график питания;
  • организовать систему контроля за состоянием здоровья работников и учащихся;
  • выделить помещения для размещения учащихся и учителей в случае выявления признаков ОРВИ.

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Особое внимание надо уделить вопросу подвоза учащихся в школы. Водители автобусов должны находиться в масках, а в салонах транспортных средств регулярно проводится дезинфекция.

Также надо организовать питание учащихся. Оно должно проходить по графику. Повара должны готовить пищу в защитных средствах, столовые приборы должны быть в индивидуальных упаковках.

Кроме того, основатели школ должны обеспечивать школы средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

— Директор должен подать заявку учредителю на средства защиты и дезинфекции, — добавила Любомира Мандзий.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Учебный год 2020-2021

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить обучение в образовательных учреждениях различных карантинных зон во время нового учебного года.

В частности, в регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено. В населенных пунктах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зон оно будет проходить.

Однако в оранжевой ограничивается посещение учебных заведений группами более 20 человек.

Фото: Dreamstime

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