Заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий озвучила правила работы школ во время карантина.
Она назвала рекомендации во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа.
По ее словами, до старта обучения необходимо:
- провести разъяснения и инструктажи для сотрудников;
- разместить информационные плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля;
- разработать гибкий доступ к учреждениям и маршруты учащихся;
- обеспечить средства гигиены в санитарных зонах;
- разместить контейнер для использованных масок;
- разработать график питания;
- организовать систему контроля за состоянием здоровья работников и учащихся;
- выделить помещения для размещения учащихся и учителей в случае выявления признаков ОРВИ.
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Особое внимание надо уделить вопросу подвоза учащихся в школы. Водители автобусов должны находиться в масках, а в салонах транспортных средств регулярно проводится дезинфекция.
Также надо организовать питание учащихся. Оно должно проходить по графику. Повара должны готовить пищу в защитных средствах, столовые приборы должны быть в индивидуальных упаковках.
Кроме того, основатели школ должны обеспечивать школы средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.
— Директор должен подать заявку учредителю на средства защиты и дезинфекции, — добавила Любомира Мандзий.
Учебный год 2020-2021
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить обучение в образовательных учреждениях различных карантинных зон во время нового учебного года.
В частности, в регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено. В населенных пунктах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зон оно будет проходить.
Однако в оранжевой ограничивается посещение учебных заведений группами более 20 человек.