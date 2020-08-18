Навчальні заклади вищої та фахової передвищої освіти самостійно ухвалюють рішення щодо графіку освітнього процесу, зокрема початку навчального року з урахування регіону, показників захворюваності та забезпечення протиепідемічних заходів.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко на серпневій конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021.

Читайте: Міносвіти збільшить вагу атестата під час вступу до вишів – Шкарлет

Також він зазначив, що навчальний вік 2020-2021 у вишах та коледжах має розпочатись у такі дати за умов сприятливої епідемічної ситуації:

з 7 до 15 вересня – для студентів, які зараховані на основі повної загальної (профільної освіти);

з 1 вересня – для студентів, які зараховані на основі базової середньої освіти;

з 1 вересня – для студентів старших курсів.

Якщо навчальний заклад перебуває у регіоні помаранчевої зони небезпеки, забороняється відвідування групами більше 20 осіб. У червоній зоні відвідування вишу студентами не дозволяється.

Окрім того, заклади вищої та фахової перед вищої освіти повинні дотримуватись таких заходів безпеки:

масковий режим, температурний скринінг, соціальне дистанціювання, систематичне миття рук чи оброблення їх антисептиками;

посилена санітарна обробка приміщень;

наявність у гуртожитках чи студмістечках ізоляторів для хворих на коронавірус, які не потребують госпіталізації, та контактних осіб.

Також акредитація навчальних програм тимчасово дозволяється у дистанційному режимі.

Навчальний рік 2020-2021

Заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій розповіла про правила роботи шкіл під час карантину.

До початку навчання необхідно провести інструктажі для працівників навчальних закладів, розмістити інформаційні плакати про респіраторну гігієну для учні та батьків, розробити гнучкий графік доступу та маршрути для школярів, забезпечити засобами гігієни, розробити графік харчування, виділити приміщення для учнів та вчителів у разі виявлення ознак ГРВІ.