Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условия работы образовательных заведений во время нового учебного года.

Рекомендации он озвучил во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа. По его словам, в регионах оранжевой, желтой и зеленой карантинных зон обучение будет проходить. Однако в оранжевой с ограничениями.

— Ограничивается посещение учебных заведений группами более 20 человек. Но это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования, — уточнил Виктор Ляшко.

Читайте: Сколько стоит собрать ребенка к учебному году 2020: цены на одежду и канцелярию

В регионах красной зоны посещение заведений образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений.

Общие рекомендации:

к работе не допускать работников с температурой более 37,2°;

учителя должны рассказывать родителям и ученикам о симптомах коронавируса;

руководитель учреждения должен разработать график и маршруты в школу, чтобы избегать скопления людей;

учителя могут преподавать без масок, но в оранжевой зоне они должны носить защитный щиток.

Учебный год 2020-2021

Учебный год в 2020 году начнется во всех образовательных учреждениях Украины.

Однако школы и вузы могут закрывать, если эпидситуация в том или ином регионе будет ухудшаться.

Работу заведений будут останавливать в населенных пунктах и ​​регионах красной карантинной зоны.