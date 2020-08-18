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Факти / Україна

МОЗ уточнив вимоги до роботи шкіл і садків залежно від зони карантину

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.

Рекомендації він озвучив під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021 18 серпня. За його словами, у регіонах помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон навчання відбуватиметься. Однак у помаранчевій з обмеженнями.

– Обмежується відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб. Але це не стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, – уточнив Віктор Ляшко.

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У регіонах червоної зони відвідування закладів освіти буде заборонене, зокрема і дошкільних закладів.

Загальні рекомендації:

  • до роботи не допускати працівників з температурою понад 37,2°;
  • вчителі мають розповідати батькам та учням про симптоми коронавірусу;
  • керівник закладу має розробити графік та маршрути до школи, аби уникнути скупчення людей;
  • вчителі можуть викладати без масок, однак у помаранчевій зоні вони мають носити захисний щиток.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Навчальний рік 2020-2021

Навчальний рік у 2020 році розпочнеться у всіх освітніх закладах України.

Однак школи та виші можуть зачиняти, якщо епідситуація у тому чи іншому регіоні погіршуватиметься.

Роботу закладів припинятимуть у населених пунктах і регіонах червоної карантинної зони.

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