Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.
Рекомендації він озвучив під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021 18 серпня. За його словами, у регіонах помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон навчання відбуватиметься. Однак у помаранчевій з обмеженнями.
– Обмежується відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб. Але це не стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, – уточнив Віктор Ляшко.
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У регіонах червоної зони відвідування закладів освіти буде заборонене, зокрема і дошкільних закладів.
Загальні рекомендації:
- до роботи не допускати працівників з температурою понад 37,2°;
- вчителі мають розповідати батькам та учням про симптоми коронавірусу;
- керівник закладу має розробити графік та маршрути до школи, аби уникнути скупчення людей;
- вчителі можуть викладати без масок, однак у помаранчевій зоні вони мають носити захисний щиток.
Навчальний рік 2020-2021
Навчальний рік у 2020 році розпочнеться у всіх освітніх закладах України.
Однак школи та виші можуть зачиняти, якщо епідситуація у тому чи іншому регіоні погіршуватиметься.
Роботу закладів припинятимуть у населених пунктах і регіонах червоної карантинної зони.