Во время нового учебного года учителям разрешат преподавать без маски. Однако в учреждениях оранжевой зоны учителя должны носить защитный щиток.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021 18 августа.

— Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах оранжевой зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс, — уточнил Виктор Ляшко.

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В то же время учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.

Учебный год 2020-2021

Несмотря сложную эпидситуацию, учебный год 2020 должен начаться во всех заведениях Украины 1 сентября.

Однако некоторые учреждения могут закрывать.

Это касается детских садов, школ и вузов, расположенных в населенных пунктах и регионах, попавших в красную карантинную зону.