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Факти / Україна

Правила роботи шкіл під час карантину: Мандзій озвучила рекомендації МОН

Заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій озвучила правила роботи шкіл під час карантину.

Вона назвала рекомендації під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021 18 серпня.

За її словама, до старту навчання необхідно:

  • провести роз’яснення та інструктажі для співробітників;
  • розмістити інформаційні плакати про респіраторну гігієну та етикет кашлю;
  • розробити гнучкий доступ до закладу та маршрути учнів;
  • забезпечити засоби гігієни у санітарних зонах;
  • розмістити контейнер для використаних масок;
  • розробити графік харчування;
  • організувати систему контролю за станом здоров’я працівників та учнів;
  • виділити приміщення для розміщення учнів та вчителів у разі виявлення ознак ГРВІ.

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Окрему увагу треба приділити питанню довезення учнів до шкіл. Водії автобусів мають перебувати у масках, а у салонах транспортних засобів регулярно проводитися дезінфекція.

Також треба організувати харчування учнів. Воно має відбуватися за графіком. Кухарі мають готувати їжу у захисних засобах, столові прибори повинні бути в індивідуальних упаковках.

Крім того, засновники шкіл повинні забезпечувати школи засобами дезінфекції та індивідуального захисту.

– Директор повинен подати заявку засновнику на засоби захисту та дезінфекції, – додала Любомира Мандзій.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Навчальний рік 2020-2021

Головний санітраний лікар країни Віктор Ляшко розповів, як відбуватиметься навчання в освітніх закладах різних карантинних зон під час нового навчального року.

Зокрема, у регіонах червоної зони відвідування закладів освіти буде заборонене. У населених пунктах помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон воно відбуватиметься.

Однак у помаранчевій обмежується відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб.

Фото: Dreamstime

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