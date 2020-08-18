Заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій озвучила правила роботи шкіл під час карантину.
Вона назвала рекомендації під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021 18 серпня.
За її словама, до старту навчання необхідно:
- провести роз’яснення та інструктажі для співробітників;
- розмістити інформаційні плакати про респіраторну гігієну та етикет кашлю;
- розробити гнучкий доступ до закладу та маршрути учнів;
- забезпечити засоби гігієни у санітарних зонах;
- розмістити контейнер для використаних масок;
- розробити графік харчування;
- організувати систему контролю за станом здоров’я працівників та учнів;
- виділити приміщення для розміщення учнів та вчителів у разі виявлення ознак ГРВІ.
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Окрему увагу треба приділити питанню довезення учнів до шкіл. Водії автобусів мають перебувати у масках, а у салонах транспортних засобів регулярно проводитися дезінфекція.
Також треба організувати харчування учнів. Воно має відбуватися за графіком. Кухарі мають готувати їжу у захисних засобах, столові прибори повинні бути в індивідуальних упаковках.
Крім того, засновники шкіл повинні забезпечувати школи засобами дезінфекції та індивідуального захисту.
– Директор повинен подати заявку засновнику на засоби захисту та дезінфекції, – додала Любомира Мандзій.
Навчальний рік 2020-2021
Головний санітраний лікар країни Віктор Ляшко розповів, як відбуватиметься навчання в освітніх закладах різних карантинних зон під час нового навчального року.
Зокрема, у регіонах червоної зони відвідування закладів освіти буде заборонене. У населених пунктах помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон воно відбуватиметься.
Однак у помаранчевій обмежується відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб.