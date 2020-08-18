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Факты / Украина

Учителей и школьников могут обязать пройти тесты на Covid-19 перед 1 сентября

Минздрав может пересмотреть рекомендации по проведению обучения в учебных заведениях Украины в условиях карантина, а также необходимость проведения тестирования учителям и ученикам на Covid-19 перед 1 сентября.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время Всеукраинской Августовской конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021, которая прошла 18 августа.

— Эти рекомендации, которые сегодня утверждены, все-таки будут пересматриваться и изменяться, — уточнил Виктор Ляшко.

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В частности, на следующей неделе в Украине проведут глобальную конференцию Всемирной организации здравоохранения и UNICEF, где еще раз обсудят этот вопрос.

— Будет рассматриваться вопрос о том, нужно или не нужно тестировать учителей, учеников, — добавил главный санврач.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Учебный год 2020-2021

В то же время на конференции Виктор Ляшко сообщил о правилах работы учреждений в различных карантинных зонах во время учебного года 2020.

В населенных пунктах, которые попали в красную зону, обучение будут запрещать. В других зонах учебных процесс не будут останавливать.

Но если регион попадает в оранжевую зону, то ограничивается посещение учебных заведений группами более 20 человек.

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