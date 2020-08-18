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Факти / Україна

Вчителів і школярів можуть зобов’язати пройти тести на Covid-19 перед 1 вересня

МОЗ може переглянути рекомендації щодо проведення навчання в освітніх закладах України в умовах карантину, а також необхідність проведення тестування вчителям та учням на Covid-19 перед 1 вересня.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021, яка пройшла 18 серпня.

– Ці рекомендації, які сьогодні затверджені, все-таки будуть переглядатися і змінюватися, – уточнив Віктор Ляшко.

Читайте: У школах помаранчевої зони вчителі викладатимуть у захисному щитку – Ляшко

Зокрема, наступного тижня в Україні проведуть глобальну конференцію Всесвітньої організації охорони здоров’я і UNICEF, де ще раз обговорять ці питання.

– Буде розглядатися питання щодо того, потрібно чи не потрібно тестувати вчителів, учнів, – додав головний санлікар.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Навчальний рік 2020-2021

Водночас на конференції Віктор Ляшко повідомив про правила роботи закладів в різних карантинних зонах під час навчального року 2020.

У населених пунктах, які потрапили до червоної зони, навчання заборонятимуть. В інших зонах начальних процес не зупинятимуть.

Але якщо регіон потрапляє до помаранчевої зони, то обмежується відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб.

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