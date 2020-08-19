Сообщение о срыве секретной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе, спланированная дезинформация.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий, — отметил Ермак.

По его словам, информация о том, что украинские спецслужбы участвуют в истории с боевиками ЧВК Вагнера в Беларуси впервые появилась в российской Комсомольской правде.

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Ермак добавил, что некоторые внутренние силы решили использовать этот повод против Украины в собственных целях, в частности, чтобы сорвать перемирие на Донбассе.

Однако руководитель Офиса президента отказался комментировать сам факт проведения спецоперации. Мол, он не может говорить о каких-либо операциях украинских спецслужб из-за их секретности.

Боевики ЧВК Вагнера в Беларуси

29 июля произошло задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси, которые (по предварительным данным следствия) приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.

14 августа официальный Минск позволил террористам вернуться в Россию.

18 августа украинский журналист Юрий Бутусов, что боевики ЧВК Вагнер были причастны к украинской спецоперации, которую не удалось осуществить из-за утечки информации.

Спецоперация, которая началась еще в 2019 году, должна была завершиться задержанием боевиков ЧВК Вагнер и их вовлечением в процесс обмена пленными, но все планы были отменены по результатам совещания в Офисе президента.