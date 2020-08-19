Повідомлення про зрив секретної спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера, які воювали на Донбасі, спланована дезінформація.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій, – зазначив Єрмак.

За його словами, інформація про те, що українські спецслужби беруть участь в історії з бойовиками ПВК Вагнера в Білорусі уперше з’явилась у російській Комсомольській правді.

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Єрмак додав, що деякі внутрішні сили вирішили використати цей привід проти України у власних цілях, зокрема, аби зірвати перемир’я на Донбасі.

Проте керівник Офісу президента відмовився коментувати сам факт проведення спецоперації. Мовляв, він не може говорити про будь-які операції українських спецслужб через їхню секретність.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера

29 липня відбулося затримання бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі, які (за попередніми даними слідства) приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів.

14 серпня офіційний Мінськ дозволив терористам повернутися до Російської Федерації.

18 серпня український журналіст Юрій Бутусов заявив, що бойовики ПВК Вагнер були причетні до української спецоперації, яку не вдалося здійснити через витік інформації.

Спецоперація, яка розпочалася ще у 2019 році, мала завершитися затриманням бойовиків ПВК Вагнер та їхнім залученням до процесу обміну полоненими, однак усі плани було скасовано за результатами наради в Офісі президента.