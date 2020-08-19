Взрыв в Бейруте: Украина отправила гуманитарную помощь

В пострадавший от взрыва Бейрут направлена гуманитарная помощь из Украины.
Груз содержит украинские медикаменты и продовольствие.
Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник принял участие в церемонии отправки во Всемирный день гуманитарной помощи.
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По его словам, в ближайшее время груз в сопровождении сотрудников ГСЧС прибудет в Бейрут.
Взрыв в Бейруте
4 августа прогремел мощный взрыв в Бейруте, который уничтожил полгорода. В результате погиб 171 человек, среди них один украинец.
6 тыс. человек получили травмы, а еще 300 тыс. остались без жилья.
Власти заявили, что причиной стали 2 750 тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы таможенными службами шесть лет назад и хранились на складе в порту.
В рамках расследования задержаны 16 сотрудников порта.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что взрыв произошел из-за коррупции.