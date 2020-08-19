Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу

У постраждалий від вибуху Бейрут направлена гуманітарна допомога з України.
Вантаж містить українські медикаменти та продовольство.
Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник взяв участь у церемонії відправки у Всесвітній день гуманітарної допомоги.
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За його словами, найближчим часом вантаж у супроводі співробітників ДСНС прибуде в Бейрут.
Вибух у Бейруті
4 серпня прогримів потужний вибух у Бейруті, який знищив півміста. В результаті загинула 171 людина, серед них один українець.
6 тис. осіб отримали травми, а ще 300 тис. залишилися без житла.
Влада заявила, що причиною стали 2 750 тонн аміачної селітри, які були конфісковані митними службами шість років тому і зберігалися на складі в порту.
У рамках розслідування затримано 16 співробітників порту.
Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діаб заявив, що вибух стався через корупцію.