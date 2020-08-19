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Факти / Україна

Україна відправила медикаменти і продовольство в постраждалий від вибуху Бейрут

У постраждалий від вибуху Бейрут направлена гуманітарна допомога з України.

Вантаж містить українські медикаменти та продовольство.

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник взяв участь у церемонії відправки у Всесвітній день гуманітарної допомоги.

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За його словами, найближчим часом вантаж у супроводі співробітників ДСНС прибуде в Бейрут.

  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
  • Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу
Україна відправила медикаменти і продовольство в постраждалий від вибуху Бейрут / 6 фотографий

Вибух у Бейруті

4 серпня прогримів потужний вибух у Бейруті, який знищив півміста. В результаті загинула 171 людина, серед них один українець.

6 тис. осіб отримали травми, а ще 300 тис. залишилися без житла.

Влада заявила, що причиною стали 2 750 тонн аміачної селітри, які були конфісковані митними службами шість років тому і зберігалися на складі в порту.

У рамках розслідування затримано 16 співробітників порту.

Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діаб заявив, що вибух стався через корупцію.

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