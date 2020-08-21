Национальный рекорд: МИД подсчитал количество памятников Тарасу Шевченко за границей

Тарас Шевченко побил национальный рекорд — за рубежом насчитали 78 памятников украинскому поэту.
Ко Дню Независимости рекорд был зарегистрирован по инициативе МИД: памятники Шевченко стоят в 42 странах мира.
— Украина-везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе “Я — украинец”.
От Австралии до Парагвая. От Пекина до Парижа. От Ливана до Святого Престола. От Прудентополиса в Бразилии — до Виннипега в Канаде, — поделился министр Дмитрий Кулеба.
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Традиционно памятники Тарасу Шевченко в зарубежных городах означают присутствие украинской общины. Именно там проходят торжественные празднования больших украинских праздников.
— Памятники Кобзарю — традиционные “места силы” украинцев за рубежом, — добавил Кулеба.
В МИД напомнили, что на фоне пандемии коронавируса все праздничные мероприятия на День Независимости следует проводить с соблюдением карантинных ограничений.
Тарас Шевченко в компьютерной игре
В конце июля в сети появился трейлер культовой компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, куда попал отрывок поэмы Тараса Шевченко.
Разработчики выбрали произведение Катерина, которое Шевченко написал еще в 1838 году. Поэма входит в украинскую школьную программу.
Внимательные игроки подметили отраженный отрывок на стекле одной из лабораторий в игре.
Источник: МЗС України