Національний рекорд: МЗС підрахувало кількість пам’ятників Тарасу Шевченку за кордоном

Тарас Шевченко побив національний рекорд – за кордоном нарахували 78 пам’ятників українському поету.

До Дня Незалежності рекорд було зареєстровано за ініціативою МЗС: пам’ятники Шевченку стоять у 42 країнах світу.

– Україна — всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе “Я – українець”. Від Австралії — до Парагваю. Від Пекіна — до Парижа. Від Лівану — до Святого Престолу. Від Прудентополіса у Бразилії — до Вінніпега у Канаді, – поділився міністр Дмитро Кулеба.

Читайте: Переддень української незалежності. Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет

Традиційно пам’ятники Тарасу Шевченку у закордонних містах означають присутність української громади. Саме там проходять урочисті святкування великих українських свят.

– Пам’ятники Кобзареві – традиційні “місця сили” українців за кордоном, – додав Кулеба.

У МЗС нагадали, що на тлі пандемії коронавірусу усі святкові заходи на День Незалежності варто проводити з дотриманням карантинних обмежень.

Тарас Шевченко у комп’ютерній грі

Наприкінці липня в мережі з’явився трейлер культової комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, куди потрапив уривок поеми Тараса Шевченка.

Розробники вибрали твір Катерина, який Шевченко написав ще у 1838 році. Поема входить до української шкільної програми.

Уважні гравці підмітили віддзеркалений уривок на склі однієї з лабораторій у грі.

Джерело: МЗС України