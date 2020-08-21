СБУ заблокувала роботу каналу протиправного одержання соціальних виплат з держбюджету, зокрема учасниками незаконних збройних формувань.

За інформацією слідства, мешканка Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат.

Вона особисто отримувала на підконтрольній Україні території незаконно нараховані кошти і доставляла їх як через лінію розмежування, так і територію РФ.

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Серед замовників таких послуг були учасники незаконних збройних формувань так званої ДНР.















СБУ заблокувала канал незаконних соцвиплат бойовикам “ДНР” / 4 фотографии

Жінку затримали на пункті пропуску Гоптівка під час спроби перетнути держкордон. У неї виявили майже 750 тис. грн, банківські карти, довіреності. Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Напередодні СБУ викрила головного спеціаліста Міністерства у справах ветеранів, який причетний до одержання хабаря. Чиновник вимагав у пораненого бійця $4,5 тиc. за інвалідність.