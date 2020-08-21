Как будут работать школьные столовые с 1 сентября — правила

Министерство здравоохранения запретило, в период карантина, питания в школьных столовых по принципу шведского стола.

Школьные учреждения должны создать график питания учеников.

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Также вводятся следующие правила:

расстояние между столами должна составлять не менее 1,5 м;

за столом должно быть не более 4 человек;

повара должны быть в масках и одноразовых перчатках;

работники, которые выдают еду, должны носить очки или защитный щиток.

В МОН рекомендуют столовым разработать ланч-боксы, в которых можно выдавать пищу.

Учебный год 2020

1 сентября, несмотря на карантин, в Украине начнется новый учебный год 2020. Однако, школы могут закрыться на период, если в регионе будет расти количество больных коронавирусом.

В регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений.