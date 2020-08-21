PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Как будут работать школьные столовые с 1 сентября — правила

Министерство здравоохранения запретило, в период карантина, питания в школьных столовых по принципу шведского стола.

Школьные учреждения должны создать график питания учеников.

Читайте: Сколько стоит собрать ребенка к учебному году 2020: цены на одежду и канцелярию

Также вводятся следующие правила:

  • расстояние между столами должна составлять не менее 1,5 м;
  • за столом должно быть не более 4 человек;
  • повара должны быть в масках и одноразовых перчатках;
  • работники, которые выдают еду, должны носить очки или защитный щиток.

В МОН рекомендуют столовым разработать ланч-боксы, в которых можно выдавать пищу.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Учебный год 2020

1 сентября, несмотря на карантин, в Украине начнется новый учебный год 2020. Однако, школы могут закрыться на период, если в регионе будет расти количество больных коронавирусом.

В регионах красной зоны посещения заведений образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений.

Источник: Минобразования

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх