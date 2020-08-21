PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Як працюватимуть шкільні їдальні з 1 вересня – правила

Міністерство охорони здоров’я заборонило, у період карантину, харчування у шкільних їдальнях за принципом шведського столу.

Шкільні заклади повинні створити графік харчування учнів.

Читайте: Скільки коштує зібрати дитину до навчального року 2020: ціни на одяг і канцелярію

Також вводяться такі правила:

  • відстань між столами повинна складати не менше 1,5 м;
  • за столом повинно бути не більше 4 осіб;
  • повари мають бути у масках і одноразових рукавичках;
  • працівники, які видають страви, мають носити окуляри або захисний щиток.

У МОН рекомендують їдальням розробити ланч-бокси, у яких можна видавати їжу.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Навчальний рік 2020 

1 вересня, попри карантин, в Україні розпочнеться новий навчальний рік 2020. Однак, школи можуть зачинитись на період, якщо у регіоні зростатиме кількість хворих на коронавірус.

У регіонах червоної зони відвідування закладів освіти буде заборонене, зокрема і дошкільних закладів.

Джерело: Міносвіти

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка