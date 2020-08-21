Як працюватимуть шкільні їдальні з 1 вересня – правила

Міністерство охорони здоров’я заборонило, у період карантину, харчування у шкільних їдальнях за принципом шведського столу.

Шкільні заклади повинні створити графік харчування учнів.

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Також вводяться такі правила:

відстань між столами повинна складати не менше 1,5 м;

за столом повинно бути не більше 4 осіб;

повари мають бути у масках і одноразових рукавичках;

працівники, які видають страви, мають носити окуляри або захисний щиток.

У МОН рекомендують їдальням розробити ланч-бокси, у яких можна видавати їжу.

Навчальний рік 2020

1 вересня, попри карантин, в Україні розпочнеться новий навчальний рік 2020. Однак, школи можуть зачинитись на період, якщо у регіоні зростатиме кількість хворих на коронавірус.

У регіонах червоної зони відвідування закладів освіти буде заборонене, зокрема і дошкільних закладів.