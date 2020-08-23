Ждем возвращения в семью: над Донбассом запустили флаг Украины

Из КПВВ Майорск в Донецкой области в небо при помощи воздушных шаров запустили украинский государственный флаг.
Акцию приурочили ко Дню флага Украины, который празднуется сегодня, 23 августа.
Перед запуском активисты из Бахмута рассказали историю сине-желтого флага и напомнили жителям временно оккупированных территорий Донбасса, что они являются неотъемлемой частью Украины.
— Мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью, — отметили активисты.
При запуске флага звучал гимн Украины.
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В небо над Крымом запустили флаг Украины
15 августа активисты, среди которых был общественный активист Владимир Балух, также на воздушных шарах запустили в небо над аннексированным Россией Крымом огромный национальный флаг Украины.
Источник: Вільне радіо
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