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Факты / Украина

Ждем возвращения в семью: над Донбассом запустили флаг Украины

Из КПВВ Майорск в Донецкой области в небо при помощи воздушных шаров запустили украинский государственный флаг.

Акцию приурочили ко Дню флага Украины, который празднуется сегодня, 23 августа.

Перед запуском активисты из Бахмута рассказали историю сине-желтого флага и напомнили жителям временно оккупированных территорий Донбасса, что они являются неотъемлемой частью Украины.

— Мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью, — отметили активисты.

При запуске флага звучал гимн Украины.

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В небо над Крымом запустили флаг Украины

15 августа активисты, среди которых был общественный активист Владимир Балух, также на воздушных шарах запустили в небо над аннексированным Россией Крымом огромный национальный флаг Украины.

Источник: Вільне радіо

Фото: скриншот

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