Чекаємо на повернення у сім’ю: над Донбасом запустили прапор України

З КПВВ Майорськ на Донеччині в небо за допомогою повітряних куль запустили український державний прапор.
Акція приурочили до Дня прапора України, який святкується сьогодні, 23 серпня.
Перед запуском активісти з Бахмута розповіли історію синьо-жовтого прапора та нагадали мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу, що вони є невід’ємною частиною України.
– Ми ж завжди чекаємо на їхнє повернення у велику українську сім’ю, – наголосили активісти.
Під час запуску прапора лунав гімн України.
Читайте: Більше, ніж символ: як змінювався та що означає прапор України
У небо над Кримом запустили прапор України
15 серпня активісти, зокрема, громадський активіст Володимир Балух, також на повітряних кулях запустили у небо над анексованим Росією Кримом величезний національний прапор України.
Джерело: Вільне радіо
Фото: скріншот