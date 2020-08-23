Чекаємо на повернення у сім’ю: над Донбасом запустили прапор України

З КПВВ Майорськ на Донеччині в небо за допомогою повітряних куль запустили український державний прапор.

Акція приурочили до Дня прапора України, який святкується сьогодні, 23 серпня.

Перед запуском активісти з Бахмута розповіли історію синьо-жовтого прапора та нагадали мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу, що вони є невід’ємною частиною України.

– Ми ж завжди чекаємо на їхнє повернення у велику українську сім’ю, – наголосили активісти.

Під час запуску прапора лунав гімн України.

Читайте: Більше, ніж символ: як змінювався та що означає прапор України

У небо над Кримом запустили прапор України

15 серпня активісти, зокрема, громадський активіст Володимир Балух, також на повітряних кулях запустили у небо над анексованим Росією Кримом величезний національний прапор України.

Джерело: Вільне радіо

Фото: скріншот