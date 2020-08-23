Протесты в Беларуси: президент Зеленский обратился к Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко должен решиться на проведение новых выборов, чтобы избежать кровопролития.

Об этом в одном из интервью заявил Владимир Зеленский.

— Я могу представить себя на месте господина Лукашенко. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц новые выборы. Я баллотируюсь, кто хочет баллотироваться — вперед, — рассказал Зеленский.

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Также президент Украины отметил, что важным моментом в проведении внеочередных президентских выборов в Беларуси должно быть присутствие международных наблюдателей.

— Все были бы спокойны, без кровопролития. Это было бы справедливо и создало историю, — заявил Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, на повторных выборах следует разрешить баллотироваться любому кандидату.

На днях ряд европейских стран официально высказались в поддержку протестов в Беларуси и заявили, что признают результат президентских выборов 9 августа, на которых действующий президент Александр Лукашенко получил аж 80% голосов.

По мнению тысяч белорусских митингующих, победа принадлежит главному оппозиционному кандидату Светлане Тихановской.

Сейчас она находится в Литве, куда сбежала из-за опасений за свою жизнь и своих близких.

Источник: Euronews