Під час святкування 29-ї річниці Незалежності, президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород України.

Зокрема, він надав почесне звання Заслужений артист України білоруському виконавцю Сергію Міхалку та співаку Михайлу Хомі, більш відомому як DZIDZIO.

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Серед військових нагороди отримали:

Василь Приходченко, старший солдат:

Олександр Рапута, старший лейтенант;

Роман Малишкін, майор;

Сергій Куляс, полковник;

Сергій Кисленських, майор поліції;

Андрій Гнатов, полковник;

Григорій Федик, старший прапорщик;

Олександр Гордузенко, старший мічман;

Андрій Кобильчук, майор;

Андрій Кузьменко, солдат;

Олександр Черній, старший прапорщик;

Степан Губчишин, старший сержант;

Володимир Сотніков, капітан поліції;

Віталій Олійник, молодший сержант запасу;

Марк Вітренко, старший солдат запасу;

Ольга Робчук, підполковник медичної служби.

Заслуженим працівником фізкультури та спорту став силач Василь Вірастюк.

Заслуженого вчителя України отримав львівський математик Микола Петрунів.

Відзнаку Заслуженого лікаря України отримав Андрій Токарський – лікар Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

Також Зеленський оголосив про заснування двох нових премій:

імені Бориса Патона – за внесок у розвиток науки;

імені Мирослава Скорика – за внесок у розвиток музичного мистецтва.

Святкування Дня Незалежності 2020

Президент Володимир Зеленський під час промови на урочистому святкуванні Дня Незалежності згадав про перемир’я на Донбасі, анексований Крим та боротьбу з коронавірусом.

Урочистості відбулись на Софіївській площі у центрі Києва.