Двое военнослужащих ВСУ днем 25 августа подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Это произошло, когда они передвигались между взводными опорными пунктами.

Обоих раненых госпитализировали. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

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Руководство бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ выясняют причины и обстоятельства подрыва бойцов.

Нормандский саммит

Встреча глав МИД стран нормандской четверки – Украины, Германии, Франции и России – по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в сентябре.

На ней, скорее всего, будут обсуждать формулу Штайнмайера, проведение местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на российско-украинской границе, а также полномочия военных.