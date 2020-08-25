Двоє військовослужбовців ЗСУ вдень 25 серпня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Це сталося, коли вони пересувалися між взводними опорними пунктами.

Обох поранених госпіталізовано. Стан їхнього здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

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Керівництво бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ з’ясовують причини та обставини підриву бійців.

Нормандський саміт

Зустріч глав МЗС країн нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії – щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися у вересні.

На ній, ймовірно, обговорюватимуть формулу Штайнмаєра, проведення місцевих виборів на Донбасі, передачу повноважень на російсько-українському кордоні, а також повноваження військових.