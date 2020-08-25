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Факти / Україна

На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

Двоє військовослужбовців ЗСУ вдень 25 серпня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Це сталося, коли вони пересувалися між взводними опорними пунктами.

Обох поранених госпіталізовано. Стан їхнього здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

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Керівництво бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ з’ясовують причини та обставини підриву бійців.

Нормандський саміт

Зустріч глав МЗС країн нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії – щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися у вересні.

На ній, ймовірно, обговорюватимуть формулу Штайнмаєра, проведення місцевих виборів на Донбасі, передачу повноважень на російсько-українському кордоні, а також повноваження військових.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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