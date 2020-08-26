С 1 сентября в Киеве могут отменить проведение торжественных линеек, посвященных началу учебного года.

Это произойдет в том случае, если столица будет отнесена к оранжевой зоны карантина.

Руководитель управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что торжественные линейки относятся к культурно-массовым мероприятиям, а их можно проводить только, когда населенный пункт находится в зеленой или желтой зонах.

— Кроме того, линейку нужно проводить на отдельной территории, где для каждого человека обеспечат площадь в пять квадратных метров. Если Киев попадет в оранжевую зону опасности — то все линейки отменяются, — пояснил Рубан.

По его словам, с начала осени в учебных заведениях введут еще одно правило — контроль за изменением микроклимата в помещениях. Норма влажности воздуха должна храниться на отметке 40-60%, а температура не более + 25°С.

Обучение во время пандемии

Пойдут ли дети в школу 1 сентября, будет зависеть от того к какой зоне карантина принадлежит учебное заведение.

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.

Источник: Сегодня

