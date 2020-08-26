З 1 вересня у Києві можуть скасувати проведення урочистих лінійок, які присвячені початкові навчального року.

Це станеться у тому випадку, якщо столиця буде віднесена до помаранчевої зони карантинних обмежень.

Керівник управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан наголосив, що урочисті лінійки належать до культурно-масових заходів, а їх можна проводити тільки, коли населений пункт перебуває у зеленій або жовтій зонах.

– Крім того, лінійку потрібно проводити на окремій території, де для кожної людини забезпечать площу в п’ять квадратних метрів. Якщо Київ потрапить до помаранчевої зони небезпеки – то всі лінійки скасовуються, – пояснив Рубан.

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За його словами, з початку осені у навчальних закладах запровадять ще одне правило – контроль за зміною мікроклімату в приміщеннях. Норма вологості повітря повинна зберігатися на позначці 40-60%, а температура не більше +25ºС.

Навчання під час пандемії

Чи підуть діти у школу 1 вересня, залежатиме від того до якої зони карантину належить навчальний заклад.

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.

Джерело: Сьогодні