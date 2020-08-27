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Факты / Украина / Общество

В Киеве будут закрывать всю школу в случае инфицирования одного учителя

Если учитель киевской школы инфицируется коронавирусом, тогда вполне возможно, что всю школу закроют на карантин.

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

— В зависимости от ситуации будут принимать решение — или школа закрывается, или класс идет на карантин, или тыльки учитель, — сказал Мандриивський.

Он отметил, что зараженный человек пойдет на самоизоляцию, после чего установят круг контактных лиц, а уже директор должен решить, кто заменит педагога.

Читайте: Минздрав уточнил требования к работе школ и садов в зависимости от зоны карантина

Линейки на 1 сентября

С 1 сентября в Киеве могут отменить проведение торжественных линеек, посвященных началу учебного года.

Это произойдет в том случае, если столица будет отнесена к оранжевой зоны карантина.

Руководитель управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что торжественные линейки относятся к культурно-массовым мероприятиям, а их можно проводить только, когда населенный пункт находится в зеленой или желтой зонах.

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