В Киеве могут закрыть метро, если столица попадет в красную зону.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

— Если произойдет всплеск (коронавируса – Ред.) и чрезвычайная ситуация, тогда мы будем вынуждены переходить к таким мерам, исключительно, беспокоясь о здоровье и жизни людей, — сказал он.

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Кличко отметил, что власти сделают все, чтобы выборы в столице прошли без жестких карантинных ограничений, однако четких прогнозов нет.

Закрытие метро в Киеве

17 марта в Киеве закрыли метро в рамках жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.

Украина стала одной из пяти стран мира, которая полностью закрыла метро для пассажиров. Вместе с Индией, Словенией, Хорватией и Сербией.

25 мая метро в Киеве возобновило работу, но все пассажиры должны соблюдать противоэпидемические правила. В частности, носить маски и перчатки.