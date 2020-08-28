У Києві можуть закрити метро, якщо столиця потрапить до червоної зони.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

– Якщо відбудеться сплеск (коронавірусу – Ред.) і надзвичайна ситуація, тоді ми будемо змушені переходити до таких заходів, виключно, турбуючись про здоров’я і життя людей, – сказав він.

Читайте: 4G доступний ще на шести станціях метро у Києві (СПИСОК)

Кличко зазначив, що влада зробить все, щоб вибори в столиці пройшли без жорстких карантинних обмежень, проте чітких прогнозів немає.

Закриття метро в Києві

17 березня в Києві закрили метро в рамках жорсткого карантину через пандемію коронавірусу.

Україна стала однією з п’яти країн світу, яка повністю закрила метро для пасажирів. Разом з Індією, Словенією, Хорватією та Сербією.

25 травня метро в Києві відновило роботу, але всі пасажири повинні дотримуватися протиепідемічних правил. Зокрема, носити маски і рукавички.