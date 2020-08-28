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Факты / Украина / Политика

Украина временно поставила на паузу все контакты с Беларусью — Кулеба

Украина временно приостановила все контакты с Беларусью из-за напряженной ситуации после выборов в стране.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу. Как только мы убедимся, что эти контакты не несут репутационных, моральных, этических потерь для Украины, их возобновят, — отметил он.

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Однако, несмотря на то, что Украина закрывает границы для иностранцев с 28 августа, граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования, могут въехать на территорию нашей страны, если нуждаются в дополнительной защите.

Для этого нужно прибыть в пункты пропуска на границе и рассказать об этом украинским пограничникам.

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