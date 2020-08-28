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Факти / Україна / Політика

Україна тимчасово поставила на паузу всі контакти з Білоруссю – Кулеба

Україна тимчасово призупинила всі контакти з Білоруссю через напружену ситуацію після виборів у країні.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– У нас зараз всі процеси, всі контакти поставлені на паузу. Щойно ми переконаємося, що ці контакти не становлять репутаційних, моральних, етичних втрат для України, їх відновлять, – зазначив він.

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Однак, попри те, що Україна закриває кордони для іноземців з 28 серпня, громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування, можуть в’їхати на територію нашої країни, якщо потребують додаткового захисту.

Для цього потрібно прибути в пункти пропуску на кордоні та розповісти про це українським прикордонникам.

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