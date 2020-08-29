Суд признал неконституционным урезание зарплат чиновников во время карантина

Конституционный суд Украины признал, что урезание заработных плат государственных служащих и судей во время карантина является незаконным и отменил это решение и соответствующие изменения в госбюджет.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский говорит, что это решение является ожидаемым и обоснованным, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете менять размер зарплаты, прежде всего судей.

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Уменьшение заработных плат на время карантина было инициативой Владимира Зеленского. Он заявил об этом в своем видеообращении еще в апреле 2020 года.

— Затянуть пояса должны все государственные служащие. Независимо от ранга и должности, уже с апреля их зарплата не будет превышает 47 тыс. грн, — говорил тогда президент, — миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое.

1 сентября минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тыс. грн. Соответствующий закон уже приняла Верховная Рада.

Также он предполагает, что с 1 января 2021 года минималка будет 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 — 6,5 тыс. грн.

Источник: КСУ