Суд визнав неконституційним урізання зарплат чиновників під час карантину

Конституційний суд України визнав, що урізання заробітних плат державних службовців і суддів під час карантину є незаконним та скасував це рішення й відповідні зміни до держбюджету.

Представник президента України у КС Федір Веніславський каже, що це рішення є очікуваним і обґрунтованим, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, передусім суддів.

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Зменшення заробітніх плат на час карантину було ініціативою Володимира Зеленського. Він заявив про це у своєму відеозверненні ще у квітні 2020 року.

– Затягти паски мусять усі державні службовці. Незалежно від рангу та посади, вже з квітня їх зарплата не перевищує 47 тис. грн, — казав тоді президент, – мільйонні зарплати та премії пішли у минуле, — додавав Зеленський.

1 вересня мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тис. грн. Відповідний закон вже ухвалила Верховна Рада.

Також він передбачає, що з 1 січня 2021 року мінімалка буде 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – 6,5 тис. грн.

Джерело: КСУ