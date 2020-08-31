Мы лучшие. Мы другие. Мы и есть те перемены, которых ждут — Верещук

На съезде партии Слуга Народу, состоявшемся 31 августа в КВЦ Парковый, было принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также был представлен список кандидатов на должности мэров областных центров. В Киеве от Слуги народа за пост мэра столицы будет соревноваться Ирина Верещук, которая ранее победила на внутрипартийных праймериз и чью кандидатуру поддержал президент Украины.

Во время выступления на съезде Ирина Верещук поблагодарила Владимира Зеленского за доверие и пообещала очистить городскую власть от коррумпированных и некомпетентных чиновников.

Читайте: Бывший офицер ВСУ: что известно о нардепе Слуги народа Ирине Верещук

— Мэр Киева чувствует себя достаточно уверенно. Он и его дорогие друзья думают, что они спасутся. Но они забыли, а возможно и никогда не знали, что голосуют не деньги — голосуют люди. Они думают, что сила — это деньги. А мы верим, что сила — это люди. Это мы с вами, мы и есть народ. Мы придем к власти и будем отвечать за все, что происходит в наших городах. Будем брать на себя ответственность. Мы знаем, что сможем и верим в то, что делаем. Мы лучшие и другие. Мы и есть те перемены, которых ждут, на которые надеются, и которым верят. Мы не обещаем чуда, а обещаем ежедневный труд. Не кучей шумных слов, а тихим ежедневным трудом любите Украину. Мы любим свое государство, верим в президента и друг в друга. Вместе к победе! — призвала Ирина Верещук.

К слову, с начала 2020 года рейтинг партии Слуга народа упал с 45% до меньше 30%, но политсила остается лидером электоральных симпатий украинцев.