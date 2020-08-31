Ми кращі. Ми інші. Ми і є та зміна, на яку чекають – Верещук

На з’їзді партії Слуга Народу, що відбувся 31 серпня у КВЦ Парковий, було ухвалено рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також було представлено список кандидатів на посади мерів обласних центрів. У Києві від Слуги народу за пост мера столиці змагатиметься Ірина Верещук, яка раніше перемогла на внутрішньопартійних праймеріз і чию кандидатуру підтримав президент України.

Під час промови на з’їзді Ірина Верещук подякувала Володимиру Зеленському за довіру та пообіцяла очистити міську владу від корумпованих та некомпетентних чиновників.

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– Міський голова Києва почуває себе досить впевнено. Він і його любі друзі думають, що вони врятуються. Але вони забули, а можливо й ніколи не знали, що голосують не гроші – голосують люди. Вони думають, що сила – це гроші. А ми віримо, що сила – це люди. Це ми з вами, ми і є народ. Ми прийдемо до влади та будемо відповідати за все, що відбувається у наших містах. Будемо брати на себе відповідальність. Ми знаємо, що зможемо та віримо в те, що робимо. Ми кращі та інші. Ми і є та зміна, на яку чекають, на яку сподіваються, і якій вірять. Ми не обіцяємо дива, а обіцяємо щоденну працю. Не купою галасливих слів, а тихою щоденною працею любіть Україну. Ми любимо свою державу, віримо в президента та один в одного. Разом до перемоги! – закликала Ірина Верещук.

До слова, від початку 2020 року рейтинг партії Слуга народу впав із 45% до менше 30%, але політсила залишається лідером електоральних симпатій українців.