Верховная Рада поддержала законопроект о переходе с бумажных трудовых книжек на электронные.

За документ №3623 в первом чтении проголосовали 283 нардепа.

Согласно законодательной инициативе, переход с бумажного на электронный учет трудовой деятельности будет длиться в Украине пять лет. В будущем это позволит автоматически начислять пенсии гражданам. Во время переходного периода можно использовать как бумажные, так и электронные трудовые.

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После внесения информации о трудовом стаже гражданина в государственный электронный реестр, работодателю необходимо выдать бумажный оригинал работнику, однако лишь под подпись.

Электронные трудовые в Украине

Введение электронной трудовой книги не означает ликвидацию бумажной.

Информация о трудовом стаже работника с 2000 года будет вноситься в электронный реестр.

Однако человек по желанию может хранить ее и в бумажном виде.