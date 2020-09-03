Кордон із Білоруссю може стати зоною уразливості для України – Кулеба

Є один небезпечний для України сценарій розвитку подій у Білорусі, що пов’язаний зі спільним кордоном та Росією.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Ситуація в Білорусі може повернутися так, що Росія зміцнить свій вплив, через що українсько-білоруський кордон перетвориться на зону вразливості для України.

– Це може відбутися за умови вливання Білорусі в Росію в рамках союзної держави, – сказав Кулеба.

Глава МЗС вважає, що до влади в Білорусі може прийти ставленик Кремля, або нинішній президент Олександр Лукашенко збереже владу, але стане настільки ослабленим, що не зможе відмовити Росії.

– Наприклад, у питанні вагнерівців він почув Москву, а не Київ, – сказав Кулеба.

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Київ застеріг Мінськ через недружні дії

Кулеба попередив, що недружні дії з боку Мінська, на кшталт передавання Росії затриманих бійців ПВК Вагнер, можуть змусити Київ до “жорстких кроків” у відповідь.

Глава МЗС заявив, що відкликання посла з Білорусі було тільки демонстрацією незгоди Києва з діями білоруської влади.

Джерело: Gazeta.ua