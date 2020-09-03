Київ пригрозив Мінську “жорсткими кроками” за недружні дії

Київ пригрозив більш жорсткими кроками, ніж відкликання посла з Білорусі, у разі недружніх дій з боку Мінська у майбутньому.

– Та, якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться, і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації, – заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Україна пішла на відкликання посла з Білорусі, щоб політично показати незгоду Києва з рішенням білоруської влади про передання вагнерівців Росії, пояснив Кулеба.

Водночас глава МЗС не виключає, що посол України повернеться до Мінська.

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Відкликання посла України в Білорусі

17 серпня Україна ухвалила рішення відкликати посла в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин “у новій реальності”.

Кулеба назвав видачу Росії членів ПВК Вагнера, яких затримали в Мінську, “неприпустимими діями”.

Раніше Київ надіслав до Білорусі запит на передачу в Україну вагнерівців, які підозрюються у воєнних діях на Донбасі на боці Росії.

Джерело: Gazeta.ua