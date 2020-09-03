В Киеве под Кабинетом министров на митинг Нас не слышат вышли представители украинской музыкальной индустрии.

Они просят правительство разрешить организовывать концерты не только учреждениям культуры и тем, для кого концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности, но и для всех артистов.

Известно, что на митинг пришли певицы Alyona Alyona и Алина Паш, а также шоумен Андрей Джеджула.

Серед присутніх: виконавиці Alyona Alyona і Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула, співачка Ольга Полякова, а також багато інших артистів і представників музичної індустрії. #НасНеЧують pic.twitter.com/C4p8lYgn5S — Iegor Shumikhin (@Zjoma) September 3, 2020

Поддержала коллег и выступила Оля Полякова.

— Если вы кому-то разрешаете концертную деятельность, то это нужно разрешить делать всем, чтобы не раскалывать рынок. Чтобы все получили точное понимание, как играть по правилам. Мы вышли сегодня сюда, чтобы нам объяснили, почему кому-то можно организовывать концерты, а кому-то — нет. Потому что получается, что это дискриминация по бизнес признаку, — сказала исполнительница.

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Также Полякова добавила, что из-за такой ситуации без работы остались не только топовые артисты, но и люди, которые обслуживают музыкальную индустрию: звукорежиссеры, костюмеры, режиссеры, гримеры, танцевальные коллективы.

— Я за то, чтобы концерты проходили в безопасных условиях, поэтому предлагаю, чтобы их разрешили организовывать всем, но с соблюдением жестких ограничений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 3.9.2020 Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Сен 2020 в 1:53 PDT

Согласно решению правительства, в Украине действует адаптивный карантин до 31 октября.

Среди ряда ограничений правительство также запретило проведение концертов всем, кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Фото: Iegor Shumikhin