У Києві під Кабінетом міністрів на мітинг Нас не чують вийшли представники української музичної індустрії.

Вони просять уряд дозволити організовувати концерти не тільки закладам культури і тим, для кого концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності, а й для усіх артистів.

Відомо, що на мітинг прийшли співачки Alyona Alyona і Аліна Паш, а також шоумен Андрій Джеджула.

Серед присутніх: виконавиці Alyona Alyona і Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула, співачка Ольга Полякова, а також багато інших артистів і представників музичної індустрії. #НасНеЧують pic.twitter.com/C4p8lYgn5S — Iegor Shumikhin (@Zjoma) September 3, 2020

Підтримала колег і виступила Оля Полякова.

– Якщо ви комусь дозволяєте концертну діяльність, то це потрібно дозволити робити усім, щоб не розколювати ринок. Щоб усі отримали точне розуміння, як грати за правилами. Ми вийшли сьогодні сюди, щоб нам пояснили, чому комусь можна організовувати концерти, а комусь – ні. Бо виходить, що це дискримінація за бізнес ознакою, – сказала виконавиця.

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Також Полякова додала, що через таку ситуацію без роботи залишилися не тільки топові артисти, а й люди, які обслуговують музичну індустрію: звукорежисери, костюмери, режисери, гримери, танцювальні колективи.

– Я за те, щоб концерти відбулися у безпечних умовах, тому пропоную, щоб їх дозволили організовувати всім, але з дотриманням жорстких обмежень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 3.9.2020 Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Сен 2020 в 1:53 PDT

Згідно з рішенням уряду, в Україні діє адаптивний карантин до 31 жовтня.

Серед низки обмежень уряд також заборонив проведення концертів усім, крім тих установ культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

Фото: Iegor Shumikhin