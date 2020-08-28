Митинг под Кабмином: кто собрался и что требуют

В Киеве под Кабинетом министров работники ресторанов и ночных клубов вышли на митинг.

Они требуют, чтобы чиновники отменили запрет работать их заведениям с 23.00 до 7.00, или разрешили им работать полноценно хотя бы в выходные. За это время они могли бы принимать 15-20 тыс. посетителей, а это гораздо меньше людей, чем ежедневно перевозит киевский метрополитен.

Работники говорят, что из-за ограничений их бизнес уничтожается. Они несут убытки и могут вообще обанкротиться. Без работы останутся тысячи людей.















Хотят работать ночью: в Киеве митингуют представители ресторанов и клубов / 4 фотографии

Митингующие убеждены, их заведения не несут для посещения никакой опасности. Они утверждают, что проанализировали статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине, и большинство инфицированных не соответствуют их аудиторию.

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Их клиенты — люди в возрасте от 18 до 35 лет, а в общенациональной статистике их меньшинство.















Хотят работать ночью: в Киеве митингуют представители ресторанов и клубов / 4 фотографии

Пикетчики готовы держать Кабмин в осаде до поздней ночи, и требуют, чтобы их услышали чиновники. Также к ним присоединились и представители туроператоров.

В Украине запретили работу заведений питания и ночных клубов после 23.00. Решение правительства действует на территории всей страны.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 августа коронавирус в Украине зафиксировали у 114 497 человек. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 2 438 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (251), в Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214), Ивано-Франковской (176) областях.