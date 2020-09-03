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Факты / Украина

Прогноз вспышки в Одессе и рекорд смертности: карантин в Украине 3 сентября

Карантин в Украине продлили еще до конца октября, ведь количество больных неуклонно растет. Недавно зафиксировали новый антирекорд — около 2 500 больных за сутки.

Сейчас суточный прирост не опускается ниже 2 тыс. больных.

По состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 128 228 случаев, за сутки обнаружили еще 2 430 человек.

С начала эпидемии из-за осложнения, вызванные Covid-19, умерли 2 710 больных, за прошедшие сутки — 54.

В общем выздоровели 59 676 пациентов, за минувшие сутки — 859.

коронавірус в україні 3 вересня

В столице также держится высокий прирост больных, однако иногда есть скачки. За минувшие сутки обнаружили 280 жителей Киева. За сутки умерли четыре человека.

Сейчас в столице уже 14 158 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

коронавірус в києві 3 вересня

В то же время из-за празднования Дня города с нарушением мер безопасности ситуация с коронавирусом в Одессе может ухудшиться.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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