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Факти / Україна

Прогноз спалаху в Одесі та рекорд смертності: карантин в Україні 3 вересня

Карантин в Україні продовжили ще до кінця жовтня, адже кількість хворих невпинно зростає. Нещодавно зафіксували новий антирекорд – близько 2 500 хворих за добу.

Зараз добовий приріст не опускається нижче 2 тис. хворих.

Станом на 3 серпня в Україні зафіксовано 128 228 випадків, за добу виявили ще 2 430 людей.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 710 хворих, за минулу добу – 54.

Загалом одужали 59 676 пацієнтів, за минулу добу – 859.

У столиці також тримається високий приріст хворих, однак іноді є скачки. За минулу добу виявили 280 мешканців Києва. За добу померли чотири людини.

Наразі в столиці вже 14 158 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Водночас через святкування Дня міста з порушенням заходів безпеки ситуація з коронавірусом в Одесі може погіршитися.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Більше новин про коронавірус в України, шукайте на сайті Факти ICTV.

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