По состоянию на 3 сентября коронавирус обнаружили у 280 жителей Киева. За сутки умерли четыре человека.

В целом коронавирус унес жизни 222 киевлян. Выздоровели от начала пандемии 4 553 больных.

На сегодня в столице уже 14 158 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;

112 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;

17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

В больницы столицы попали 34 пациента. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 73. В Соломенском — 35, в Деснянском районе — 34 случая.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: