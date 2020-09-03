По состоянию на 3 сентября коронавирус обнаружили у 280 жителей Киева. За сутки умерли четыре человека.
В целом коронавирус унес жизни 222 киевлян. Выздоровели от начала пандемии 4 553 больных.
На сегодня в столице уже 14 158 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
Заболели:
- 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;
- 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
- 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.
В больницы столицы попали 34 пациента. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 73. В Соломенском — 35, в Деснянском районе — 34 случая.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.